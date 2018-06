Mondiali 2018: dove vedere le partite di oggi in TV e in streaming

Oggi in Russia ci sono in programma Portogallo-Marocco, Uruguay- Arabia Saudita e Iran-Spagna valide per la settima giornata della Coppa del Mondo 2018. Ecco dove vederle.

Con la partita di ieri tra Russia e Egitto, valida per il gruppo A, si è dato inizio alla seconda parte della fase a gironi. Anche quest'oggi appuntamento con tre partite e soliti orari: una gara alle 14, una alle 17 e per finire il match serale alle ore 20. Tra le Nazionali che vedremo in campo nella settima giornata della Coppa del Mondo anche Spagna e Portogallo. Tutte le partite saranno visibili in chiaro sulle reti Mediaset.

La selezione spagnola e quella portoghese si sono incontrate nel primo turno e la partita è stata forse una delle più belle del Mondiale 2018 viste fino ad ora e quella più ricca di gol: 3 a 3 il risultato finale.

Nel primo match di giornata la squadra di CR7 se la vedrà con il Marocco allo Stadio Luzniki. A seguire, alle ore 17, scenderanno in campo Uruguay e Arabia Saudita, rispettivamente a quota 3 e 0 punti in classifica.

La giornata odierna del campionato mondiale di calcio si chiuderà alle ore 20 con Iran-Spagna, che si affronteranno nella cornice della Kazan Arena. La nazionale iraniana è in testa al gruppo B, grazie alla vittoria per 1 a 0 contro il Marocco, e rappresenta la vera sorpresa di questo girone. La Nazionale del ct. Hierro, però, cercherà a tutti i costi di portare a casa i 3 punti che, a questo punto dei Mondiali, risultano essere fondamentali per la qualificazione agli ottavi.

Siamo arrivati alla settima giornata dei Mondiali 2018 e ci stiamo avvicinando sempre di più agli ottavi di finale. A questo punto conquistare i tre punti è fondamentale. In Russia oggi il programma ci offre tre partite: Portogallo-Marocco alle ore 14, Uruguay-Arabia Saudita alle 17 e Iran-Spagna alle 20. Tutti e tre i match saranno visibili in diretta su Italia 1 e in streaming sul sito di Sport Mediaset e sull'app Mediaset Mondiali Fifa.

