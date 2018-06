Cristiano Ronaldo: "Non mi interessano i record"

I record non mi interessano, la cosa più importante oggi era vincere per la classifica. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, e il Marocco ha giocato abbastanza bene. Abbiamo conquistato tre punti, ora ne abbiamo quattro e siamo ad un passo dagli ottavi: questo è l'obiettivo principale

Premiato come Man of the match per la seconda volta consecutiva, ha commentato così la sua prestazione:

Con la rete segnata al 4' contro il Marocco, nella seconda giornata dei gironi di questi Mondiali, ha superato Ferenc Puskas , che di gol con l'Ungheria ne segnò 84. Più difficile pensare di superare il detentore mondiale del record di segnature con la maglia della nazionale, che appartiene a Ali Daei , che con l'Iran ha segnato in carriera 109 gol in 149 presenze.

Nessuno come lui in Europa: 85 gol con la maglia della nazionale, ha superato Ferenc Puskas

