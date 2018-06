Calciomercato Roma, scambio Skorupski-Mirante col Bologna

Nell'operazione tra Roma e Bologna finisce pure il difensore centrale classe 1996 Arturo Calabresi (al Foggia in Serie B nell'ultima stagione) che lascia la Capitale per indossare la maglia dei felsinei.

Mirante sarà il vice di Alisson o del suo sostituto nel caso in cui il brasiliano venisse ceduto (il Real Madrid è in pole). Per rimpiazzarlo il ds Monchi avrebbe già sondato il terreno per Areola del PSG su cui però è forte il Napoli di Ancelotti.

Valzer di portieri in Serie A. Roma e Bologna hanno appena perfezionato uno scambio: il 27enne polacco Lukasz Skorupski si trasferisce in rossoblù, il classe 1983 Antonio Mirante passa tra le fila dei giallorossi che intascano anche un conguaglio di 5 milioni di euro.

