Calciomercato, Pastore alla Roma e Nainggolan all'Inter: siamo ai dettagli

Radja Nainggolan si trasferisce all'Inter, Javier Pastore alla Roma. Una doppia operazione di calciomercato che è ormai alle battute finali. I giallorossi - si legge su Sky Sport - cedono il centrocampista belga ai nerazzurri per circa 20-22 milioni di euro più due contropartite tecniche (una sarà il trequartista classe 1999 Nicolò Zaniolo) e acquistano dal PSG il trequartista argentino per 24 milioni (i transalpini ne chiedevano 25 bonus compresi).

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK