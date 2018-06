Calciomercato Juventus, Pjanic piace al Barcellona: costa 80 milioni

I blaugrana hanno messo nel mirino il centrocampista bosniaco: i bianconeri lo valutano 80 milioni di euro. In caso di cessione partirebbe poi l'assalto a Milinkovic.

Miralem Pjanic è un obiettivo di calciomercato del Barcellona. Il centrocampista bosniaco ha un contratto fino al 2021 con la Juventus che non ha alcuna intenzione di privarsene. Quando il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri lo ha richiesto nel 2016 (fu preso dalla Roma per 32 milioni), aveva intenzione di costruire la sua Juve attorno all'ex Lione.

Il calciomercato però è imprevedibile e un giocatore ritenuto incedibile può finire improvvisamente sulla lista dei partenti in caso di offerta irrinunciabile. Un'offerta quantiifcabile in 80 milioni di euro, questo il prezzo - secondo Tuttosport - che la Vecchia Signora ha fissato per il suo regista.

Se il Barcellona dovesse spingersi a tanto, la Juventus prenderebbe seriamente in considerazione la cessione per poi tuffarsi a capofitto su Milinkovic. La Lazio chiede 150 milioni per il serbo, troppi. Ma i bianconeri potrebbero almeno superare quota 100 milioni.