L'ex terzino dell'Inter è ormai a un passo dai bianconeri.

20 giu 2018

Niente ritorno all'Inter, Joao Cancelo vestirà la maglia della Juventus. Proprio così, il terzino portoghese tornerà in Serie A in questa finestra di calciomercato ma non per giocare con i nerazzurri che a fine stagione non hanno esercitato il diritto di riscatto fissato a 35 milioni.

Sul portoghese sono piombati così i bianconeri che hanno praticamente chiuso la trattativa con il Valencia per il trasferimento a titolo definitivo: l'accordo è stato trovato sulla base 8 milioni per il prestito oneroso e 30 per il riscatto obbligatorio.

Nell'ultima stagione Cancelo ha collezionato 29 partite, 1 gol e 4 assist tra tutte le competizioni. Con il suo arrivo il tecnico della Juve Massimiliano Allegri si assicura un terzino di 24 anni con ampi margini di miglioramento. Sarà il sostituto di Stephan Lichtsteiner, finito all'Arsenal.