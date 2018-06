I nerazzurri mettono a segno il quarto colpo di mercato: è fatta per il belga che firmerà un contratto fino al 2022. Ai giallorossi vanno 24 milioni più Santon e Zaniolo.

0 condivisioni

59 minuti fa

L'Inter mette a segno un grande colpo di calciomercato. Come riporta Gazzetta.it, è fatta per l'acquistato di Radja Nainggolan che a breve firmerà un contatto fino al 2022 a 4,5 milioni di euro a stagione.

Alla Roma vanno 24 milioni di euro più due contropartite tecniche, il trequartista classe 1999 Nicolò Zaniolo e - a sorpresa - il terzino Davide Santon, per un totale di 30-35 milioni euro, ovvero quanto il belga era valutato dai giallorossi. Per i nerazzurri si tratta del quarto acquisto dopo Lautaro Martinez, de Vrij e Asamoah.

Per un Nainggolan che va via, ecco un Pastore che arriva. I giallorossi s'appresentano infatti a chiudere per il trequartista ex Palermo argentino che firmerà per i prossimi 4 o 5 anni e guadagnerà 4 milioni di euro all'anno più bonus. Al PSG andranno 24 milioni di euro.