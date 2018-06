Il più forte al mondo entra nella storia del club spagnolo a fine partita parla del suo futuro: "Ho un contratto con questa squadra". Tramonta l'ipotesi Sporting.

3 ore fa di Francesco Puma

Alla fine ci ha preso gusto. Dopo gli Europei, quando si fece male nei tempi supplementari della finale contro la Spagna, Ricardinho vince (da infortunato) anche la quinta Liga della sua carriera.

Stavolta, a fermare il giocatore di calcio a 5 più forte al mondo è stata una microfrattura al bicipite femorale, che lo ha tenuto fuori nella partita tra l'Inter Movistar, la sua squadra, e il Barcellona.

Come in Italia, dove ha trionfato l'Acqua&Sapone, anche in Spagna la serie ha regalato spettacolo. Si era aperta col 2-0 del Barcellona, si è chiusa con uno storico 3-2 dell'Inter che in gara-5 ha trionfato ai tiri di rigore, dove Paco Sedano - storico portiere blaugrana all'ultima presenza prima del ritiro - non ha potuto fare nulla.

Calcio a 5, Ricardinho resta all'Inter Movistar

Al termine della partita, R10 - accostato più volte a Cristiano Ronaldo, l'ultima perché entrambi potrebbero lasciare Madrid - ha fatto chiarezza sul suo futuro.

Io come CR7 dopo la Champions? Non parlo di questa situazione, ho un contratto con l'Inter, se l'offerta arriva o meno e il club non accetta, io faccio parte di questa squadra.

Aveva dichiarato di andar via al 70% e la destinazione più probabile era lo Sporting Lisbona, che sarebbe stato disposto a pagare 1.5 milioni di euro per il cartellino e offrire un contratto al giocatore da 5 milioni. Ma a mettere la parola fine (?) alla telenovela ci ha pensato direttamente Ricardinho, a modo suo, ai microfoni di Eurosport durante un selfie con il giornalista.

Rimani? Sì, rimango.

Per continuare a fare la storia del calcio a 5.