Per il 5° anno di fila i bavaresi confermano i prezzi stracciati per andare incontro ai tifosi. Nella stagione 2019/20 però ci sarà un incremento: per il club è colpa dell'inflazione.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Un rapporto importante, l'unico che conta per i consumatori. Essere tifosi del Bayern Monaco conviene. Non soltanto per i tanti titoli che i tedeschi di anno in anno conquistano sul campo, ma anche per i prezzi stracciati degli abbonamenti. Il rapporto qualità prezzo è incredibile. Per vedere tutte le partite casalinghe dei bavaresi nella prossima Bundesliga bisogna pagare appena 140 euro nel settore popolare (in pratica 8 euro a incontro).

Da questo punto di vista il Bayern Monaco è da sempre molto attento alle tasche dei propri tifosi. Basti ricordare che nel corso dell'ultima stagione, quando l'Anderlecht ha chiesto 100 euro per un biglietto del settore ospiti, il club bavarese ha rimborsato i propri sostenitori di 30 euro. La società si è fatta carico delle spese, dimostrando grande unità ed empatia.

I 140 euro per l'abbonamento di curva fra l'altro sono perfino meno di quanto l'altra squadra di Monaco, il 1860, chiede ai propri tifosi (222) pur giocando in quarta serie. A Dortmund l'abbonamento più economico costa 210 euro, vale a dire il 50% in più rispetto a quello per i campioni di Germania.

I paragoni però non sono ancora finiti. Il Bayern Monaco ha confermato gli stessi prezzi in tutti i settori per il quinto anno di fila. Gli abbonamenti più costosi i bavaresi li mettono in vendita a 750 euro, il Real Madrid li vende a 2000 euro. Ogni abbonato del Bayern Monaco, inoltre, avrà il diritto di prelazione sui biglietti delle partite di coppa.

Getty I tifosi del Bayern Monaco

Eppure questa politica del Bayern Monaco potrebbe non durare in eterno. La società ha infatti inviato una lettera a tutti i soci nella quale si spiega che dalla stagione 2019/20, verosimilmente, il costo di abbonamenti e singoli biglietti aumenterà. Colpa dell'inflazione, si giustificano dal club. Ma siate certi che i bavaresi non rovineranno l'unico rapporto che conta: quello qualità-prezzo.