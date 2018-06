Chiudiamo con la Bola che apre con l'annuncio di Sinisa Mihajlovic come nuovo allenatore dello Sporting Lisbona. Secondo il quotidiano portoghese, il tecnico potrebbe portare con se anche il suo ex portiere alla Sampdoria Viviano.

Ancora calciomercato sull'ultimo quotidiano spagnolo della nostra rassegna stampa che è Marca. In prima pagina troviamo l'intervista a Vinicius, giovanissimo talento brasiliano acquistato l'anno scorso dal Real Madrid per ben 45 milioni di euro.

L'apertura di As si proietta già a domani, giorno in cui la Spagna giocherà la sua seconda partita ai Mondiali dopo il rocambolesco 3-3 arrivato contro il Portogallo all'esordio. La Roja sfiderà l'Iran capolista nel girone.

La rassegna stampa dei giornali italiani si chiude con Tuttosport, che racconta delle mosse di calciomercato della Juventus. I campioni d'Italia sarebbero vicinissimi a chiudere per Cancelo e starebbero spingendo anche per Golovin.

Anche sulla prima pagina del Corriere dello Sport troviamo le parole di un allenatore, questa volta Capello che analizza le prime giornate dei Mondiali. In taglio alto la notizia dell'interesse della Roma per Pastore.

L'ex commissario tecnico dell'Italia, esonerato dopo l'eliminazione subita per mano della Svezia, oggi torna a parlare in una lunga intervista sulla Gazzetta dello Sport in cui si concentra su tanti temi riguardanti la sua negativa esperienza sulla panchina della Nazionale.

La mancata qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 brucia ancora molto nelle menti dei tifosi italiani e nonostante non ci possa essere un solo colpevole, l'uomo indicato come responsabile principale di questa debacle continua ad essere Gian Piero Ventura.

