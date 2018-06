Mondiali, Brasile in ansia: Neymar lascia l'allenamento

La stella della Seleção ha lasciato il campo d'allenamento dopo 15' di torello.

un'ora fa

Il ct del Brasile Tite è in apprensione per le condizioni di Neymar. Uscito malconcio dalla partita d'esordio contro la Svizzera in cui ha fatto registrare il record di falli subiti (dieci), oggi il numero 10 della Seleção ha abbandonato il campo di allenamento dopo appena 15' di torello.

In compagnia di un componente dello staff tecnico, O'Ney ha raggiunto gli spogliatoi zoppicando e toccandosi la caviglia destra. Probabile si tratti di uno stop a scopo precauzionale, ma ad oggi il giocatore è in dubbio per la sfida contro la Costa Rica in programma venerdì 22 giugno alle ore 14.00.

Sarà la seconda giornata del Gruppo E che vede la Serbia al comando con 3 punti grazie al successo di misura (1-0) sulla Costa Rica. A quota 1 ci sono invece Brasile e Svizzera che hanno pareggiato 1-1 al debutto nei Mondiali di Russia 2018.