Mondiali: spavento per l'Arabia Saudita. A fuoco un motore dell'aereo

Lunedì sera di paura per la nazionale dell'Arabia Saudita, mentre era in volo verso Rostov. Durante la fase di atterraggio uno dei motori del velivolo su cui viaggiavano i giocatori, un Airbus A319, ha preso fuoco. Fiamme ben visibili dall'interno della cabina dell'aereo, ma per fortuna il guasto tecnico non ha impedito al pilota di terminare con successo le manovre di volo.

Solo tanto spavento e nessun danno alle persone, i giocatori hanno lasciato il velivolo senza problemi e senza riportare ferite. Resta la paura, ma già nella tarda serata la Federazione dell'Arabia Saudita ha voluto rassicurare tutti sullo stato di salute della spedizione. L'Arabia Saudita è attesa dal prossimo impegno ai Mondiali domani alle 17 contro l'Uruguay.

📄 | Press Release



According to the Saudi Arabian Football Federation, all the Saudi national team players have arrived safely in Rostov-on-Don this afternoon to play against Uruguay, and currently are staying in their residence, and that the fire was merely an accident. pic.twitter.com/ai67skC1Kp