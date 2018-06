I tedeschi rischiano di uscire già nella fase a gironi: se non dovessero battere gli svedesi potrebbero essere eliminati con un pareggiotto nell'ultima giornata.

7 ore fa di Elmar Bergonzini

Biscotten. O forse Biskotten. In Germania rischiano seriamente di doverne mangiare uno particolarmente amaro. Ai Mondiali 2018 la situazione dei tedeschi comincia a essere preoccupante. Prima la sconfitta contro il Messico, poi la vittoria della Svezia contro la Corea del Sud. E la maledizione che vede uscire i campioni del mondo già nella fase a gironi (è successo tre volte nelle ultime 4 edizioni) potrebbe sopravvivere.

Sarà decisiva, per forza di cose, la prossima partita della Germania ai Mondiali 2018. Se la nazionale di Low dovesse perdere e il Messico dovesse riuscire a fare punti con la Corea del Sud, i tedeschi sarebbero matematicamente eliminati. Difficile, ma può succedere. C'è però un'ipotesi molto più probabile e altrettanto preoccupante.

La Germania infatti contro la Svezia non si può accontentare nemmeno del pareggio. Se ciò accadesse, infatti, in caso di vittoria o pareggio del Messico la situazione sarebbe definitivamente compromessa. La classifica del gruppo F, a quel punto, sarebbe la seguente: Messico e Svezia 4 punti, Germania e Corea del Sud 1. E il biscotto sarebbe inevitabile.

Nell'ultimo turno, infatti, Messico e Svezia giocheranno fra di loro. Un pareggio qualificherebbe entrambe, un po' come successo agli Europei 2004 quando Svezia e Danimarca pareggiarono 2-2 eliminando così l'Italia di Cassano che, in contemporanea, vinceva inutilmente contro la Bulgaria. Per questo la situazione della Germania ai Mondiali 2018 ora è particolarmente delicata.

Getty Il gol che ha permesso al Messico di battere la Germania

La Germania deve assolutamente vincere contro la Svezia che difensivamente è molto difficile da superare. Come tristemente sappiamo, gli scandinavi ai play off contro gli Azzurri non hanno preso nemmeno un gol fra andata e ritorno. E nel girone di qualificazione hanno battuto la Francia ed eliminato l'Olanda. Per quanto giochino un calcio poco intrigante e prettamente difensivo (quasi catenacciaro), i risultati stanno dando loro ragione. E ora c'è il concreto rischio che i tedeschi subiscano un Biscotten. O forse un Biskotten, fate voi.