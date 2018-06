Dopo il 3-3 di Cristiano Ronaldo contro la Spagna tutti fanno festa fuori dal campo, tranne Fonte: colpa di un'errata interpretazione delle norme FIFA.

19 giu 2018 di Luca Guerra

Portogallo-Spagna 3-3, partita che ha inaugurato i Mondiali 2018 di lusitani e Furie Rosse, resterà nella storia dell'appuntamento russo non solo per le sei reti complessive e per la tripletta di Cristiano Ronaldo, ma anche - e forse soprattutto - per la bagarre nata in relazione all'esultanza della formazione allenata dal ct Fernando Santos dopo il gol del definitivo pareggio al minuto 88.

La scena è diventata presto virale: a due giri di lancette dal recupero, Cristiano Ronaldo con una punizione perfetta batte De Gea e fissa sul 3-3 il risultato. La stella del Real Madrid inizia a correre verso la bandierina, seguito da tutti i compagni di squadra. Anzi, tutti meno uno: già, perché più di qualcuno tra i portoghesi in festa fa ampi cenni a Fonte, l'ultimo del gruppo, di non oltrepassare la linea di fondo e restare sul terreno di gioco. Il difensore del Dalian Yifang esegue, celebrando il centro di CR7 a distanza rispetto ai compagni di squadra. Una dinamica che non è certo passata inosservata nei primi giorni dei Mondiali 2018.

Tifosi e addetti ai lavori si sono subito interrogati sulle ragioni della scelta di Fonte e compagni: la questione è legata al regolamento FIFA, in particolare ad un passaggio presente nel Capitolo 8. O meglio, ad un'errata interpretazione di questa normativa. Secondo la versione del Portogallo, infatti, se tutti e 10 i giocatori di campo si fossero trovati contemporaneamente fuori dal terreno di gioco, la squadra avversaria avrebbe potuto riprendere il gioco e segnare il più facile dei gol. Ma le carte non dicono questo.

During Cristiano’s hat-trick celebration, all Portuguese players were celebrating with him except one who had to stay inside the pitch as FIFA states if all 'outfield players' are off the pitch during celebrations, opposing team can kickoff the game. 🇵🇹 pic.twitter.com/u8ewWV3Zz6 — The Football Arena (@BantsFootballFC) June 18, 2018

Mondiali, il regolamento sull'esultanza del Portogallo e le fake rules

Dalle fake news alle fake rules il passo è breve. E lo sfortunato Fonte ha pagato l'eccessivo zelo di qualche compagno che aveva interpretato in maniera imprecisa le norme FIFA. Che nella Regola numero 8 spiegano:

Per ogni calcio d’inizio tutti i calciatori, eccetto colui che lo esegue, devono essere nella propria metà del terreno di gioco.

Tutti i calciatori devono quindi restare nella propria parte di campo perché il gioco riprenda. Arcano chiarito, quindi. La Spagna non avrebbe potuto proprio riprendere il gioco perché i calciatori del Portogallo erano ancora fuori dal rettangolo di gioco e alle prese con l'esultanza per il centro del 3-3.

Getty Images Mondiali, Harry Kane festeggia il 2-1 sulla Tunisia

L'interpretazione errata del regolamento nella prima giornata dei Mondiali 2018 non ha però riguardato solo il Portogallo. Una scena simile a quella che ha visto protagonista Fonte si è ripetuta anche in Tunisia-Inghilterra: in occasione del centro del 2-1 per gli uomini di Gareth Southgate, firmato da Harry Kane al minuto 91, tutti i calciatori della Nazionale dei Tre Leoni hanno raggiunto il centravanti del Tottenham per festeggiare i primi tre punti nella manifestazione. Tutti meno uno, il difensore Kieran Trippier. Unito al collega portoghese dal ruolo e da un insolito destino. Quello di attore non protagonista della festa, a qualche metro dai compagni riuniti: tutto per un'interpretazione errata del regolamento.