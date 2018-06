Mondiali 2018: dove vedere le partite di oggi in TV e in streaming

La programmazione di oggi prevede tre partite: Colombia-Giappone, Polonia-Senegal e Russia-Egitto. Tutte e tre la gare saranno trasmesse in diretta su Italia 1 alle ore 14, 17 e 20, e saranno anche visibili in streaming sul sito di Sport Mediaset e sull'app Mediaset Mondiali Fifa .

Il match serale vedrà scendere in campo nuovamente la Russia guidata dal ct. Stanislav Čerčesov. A sfidare i padroni di casa allo Stadio San Pietroburgo ci sarà l'Egitto di Mohamed Salah. La partita inizierà alle ore 20 e sarà visibile in chiaro sulle reti Mediaset. Inizia così il secondo turno dei gironi e ci avviciniamo sempre di più agli ottavi di finale.

Tutte e quattro fanno parte del gruppo H e scenderanno in campo quest'oggi a partire dalle ore 14. Prima Colombia e Giappone che faranno il loro debutto in Russia alla Mordovia Arena. A seguire alle ore 17 la gara pomeridiana tra Polonia e Senegal. Le due Nazionali si affronteranno nella cornice dello Spartak Stadium e completeranno il quadro del girone H.

Oggi in Russia ci sono in programma Colombia-Giappone, Polonia-Senegal e Russia-Egitto valide per la sesta giornata della Coppa del Mondo 2018. Ecco dove vederle.

