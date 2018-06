Il terzino francese racconta alcuni simpatici aneddoti sul suo compagno di squadra ai tempi del Manchester United: "Se Cristiano ti invita a cena, non devi mai accettare".

un'ora fa di Andrea Centogambe

Patrice Evra conosce molto bene Cristiano Ronaldo. Ha giocato con lui nel Manchester United dal 2006 al 2009, lo ha visto crescere, diventare un fenomeno, lavorare giorno dopo giorno. Il terzino francese non è sorpreso da CR7, sa perché a 33 anni sia in grado di segnare una tripletta in un Mondiale.

Ai microfoni di ITV Sport Evra ha raccontato diversi aneddoti che fanno capire tante cose del portoghese:

Voglio dare un consiglio a chiunque riceva un invito a cena da Cristiano Ronaldo: non ci andate per nessun motivo. Una volta andai a mangiare da lui dopo l'allenamento, ero stanchissimo. Mi siedo al tavolo e c'erano solo insalata e pollo. Solo acqua, niente bibite. Iniziamo a mangiare e credevo che dopo avrebbe portato altro, ma niente...

La cena durò pochissimo, Cristiano già sentiva l'esigenza di allenarsi:

Cristiano finisce in pochissimo tempo di mangiare, si alza e comincia a giocare con un pallone. Mi dice di alzarmi e di fare qualche scambio al volo, gli chiedo se posso almeno finire di mangiare. Poi lo accontento e dopo pochi minuti mi dice di andare in piscina. A quel punto mi fa: "Ma siamo venuti qui per mangiare o perché domani abbiamo una partita?". Ecco perché non consiglierei a nessuno di andare a cena da Cristiano: è una macchina che non vuole mai smettere di allenarsi

E non vuole mai smettere di vincere: