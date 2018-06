I giallorossi sono vicinissimi all'argentino ex Palermo che è pronto a firmare un contratto fino al 2022 a 4 milioni di euro a stagione. Ai transalpini andranno 24 milioni.

0 condivisioni

un'ora fa

Javier Pastore e la Roma non sono mai stati così vicini. Il trequartista argentino ha deciso di lasciare il PSG in questa sessione di calciomercato e ha detto sì alla proposta dei giallorossi: un contratto fino al 2022 a 4 milioni di euro a stagione più bonus. Ai transalpini dovrebbero invece andare circa 24 milioni di euro.

Classe 1989, a 28 anni Pastore s'appresta a far ritorno in Serie A dopo l'esperienza al Palermo durata dal 2009 al 2011 e in cui ha collezionò 14 gol in 69 presenze, prima di essere ceduto al PSG per 43 milioni. Si tratterebbe del quinto acquisto dei giallorossi dopo Coric, Marcano, Cristante e Kluivert.

Ora il tecnico Di Francesco potrebbe però fare i conti con una cessione eccellente. Nainggolan è l'indiziato numero uno per lasciare la Capitale, con l'Inter che da giorni è in pressing per regalarlo a Spalletti. I nerazzurri - riporta Sky Sport - offrono 20 milioni di euro più alcune contropartite tecniche come Zaniolo e Pinamonti. La trattativa si potrebbe chiudere entro il 30 giugno.