Calciomercato: Leno all'Arsenal, Rui Patricio al Wolverhampton. E il Napoli?

Il tedesco e il portoghese si trasferiscono in Premier League, gli azzurri continuano a cercare un sostituto di Pepe Reina: in pole Areola, spunta il messicano Ochoa.

2 ore fa

Il valzer di portieri ha avuto inizio. L'Arsenal di Unai Emery si è assicurato il portiere classe 1992 del Bayer Leverkusen, Bernd Leno, per circa 22 milioni di euro. Sempre in Premier League è finito un altro obiettivo di calciomercato del Napoli, il 30enne portoghese Rui Patricio che dopo 12 anni ha lasciato lo Sporting - risoluzione unilaterale per giusta causa dopo la lite con il presidente Bruno de Carvalho e l'assalto di un gruppo di tifosi - per la neopromossa Wolverhampton.

E Ancelotti? Secondo Il Mattino il tecnico sarebbe in Russia per commentare le partite dei Mondiali per una TV messicana. Non solo, Carletto sta ovviamente pensando al suo Napoli e si sta dando da fare per completare la rosa. L'ex allenatore del Bayern Monaco è stato visto mentre parlava con Guillermo Ochoa, 32enne portiere del Tricolor in forza allo Standard Liegi e protagonista assoluto contro la Germania.

Altro nome sulla lista della spesa di Ancelotti è quello di Areola per cui il PSG chiede 35 milioni. Il club di De Laurentiis avrebbe contattato inoltre il classe 1997 Alex Meret, di proprietà dell'Udinese. Da non scartare poi la pista che porta a Salvatore Sirigu, che ha un contratto con il Torino fino al 2019 e che viene valutato dai granata non meno di 10 milioni di euro. La ricerca del sostituto di Pepe Reina prosegue.