Intesa in vista per il terzino destro portoghese: pronti 40 milioni per il cartellino, gli spagnoli devono vendere entro il 30 giugno per il Fair Play Finanziario.

36 minuti fa di Luca Guerra

Giovani, talentuosi e in grado di recitare subito un ruolo da protagonisti in Italia e in Europa. Sono alcuni dei tratti che caratterizzano i rinforzi nel mirino del calciomercato Juventus 2018/2019. Agli arrivi già formalizzati di Caldara, Spinazzola e Perin e alle visite mediche in vista per Emre Can, i dirigenti bianconeri stanno provando ad aggiungere a stretto giro di posta un difensore già transitato per i campi di Serie A nella scorsa stagione: quello di Joao Cancelo, laterale portoghese rientrato al Valencia dopo l'annata in prestito all'Inter.

Il corteggiamento della Juventus a Cancelo è stato avviato nell'estate 2017: allora i bianconeri erano alla ricerca di un sostituto di Dani Alves, passato al Paris Saint-Germain, ma il Valencia aveva già formalizzato un accordo per il passaggio del laterale all'Inter. In Serie A il 24enne di Barreiro ha messo insieme 26 presenze, una rete e 4 assist, con una crescita notevole nel girone di ritorno. Prestazioni che l'hanno portato al centro dei radar del calciomercato Juventus.

I dirigenti del club bianconero e del Valencia si sono già incontrati negli scorsi giorni a Milano: gli spagnoli non avevano però aperto a formule come il prestito con obbligo di riscatto, così le parti si erano messe al lavoro sul trasferimento a titolo definitivo del calciatore in Italia. Con successo, secondo quanto riporta Superdeporte: valutazione vicina ai 40 milioni di euro e operazione che potrebbe essere conclusa già entro il 30 giugno, data entro la quale i Murcielagos (i pipistrelli, soprannome del Valencia) devono cedere per rientrare nei parametri imposti dal Fair Play Finanziario.

In attesa di conoscere il proprio futuro e nel tentativo di dimenticare la mancata convocazione per i Mondiali 2018 con il Portogallo, Joao Cancelo si rilassa in Messico, dove si trova in vacanza in questi giorni. Gli ottimi rapporti tra Juventus e Valencia - testimoniati anche dal passaggio di Simone Zaza al Mestalla nel gennaio 2017 - potrebbero agevolare il buon esito della trattativa. Sulla cifra richiesta per il cartellino del laterale destro, però, è complicato ipotizzare sconti da parte degli spagnoli: 40 milioni, euro più euro meno. Sul tavolo ora restano da discutere le modalità di pagamento: al Valencia non sono infatti gradite le contropartite tecniche proposte (Pjaca, Sturaro, Mandragora) e la Juventus vorrebbe spalmare il pagamento del cartellino del portoghese in più tranche.

Getty Images Joao Cancelo potrebbe vestire la maglia della Juventus dopo la stagione all'Inter

Con l'addio di Lichsteiner in direzione Arsenal e un De Sciglio ancora da registrare per i tanti infortuni che ne hanno condizionato la scorsa annata, tra le priorità del calciomercato Juventus c'era e c'è un terzino destro di spinta. Dopo aver testato nel ruolo Cuadrado, Massimiliano Allegri ha chiesto un'alternativa di spessore: il mancato riscatto di Joao Cancelo da parte dell'Inter, dettato dal Fair Play Finanziario, e la voglia del calciatore di restare in Serie A possono fare la differenza, con l'ufficialità del trasferimento possibile già entro il 30 giugno. Quella in corso potrebbe essere la settimana giusta per avvicinare in maniera decisiva le parti.