Il classe 1995 dovrebbe essere pagato circa 70 milioni di euro diventando così il giocatore più pagato nella storia dell'Atletico Madrid. In attesa che sostenga le visite mediche di rito, in programma nel momento in cui la Francia uscirà dal Mondiale, i contratti sono già stati firmati.

Ma le buone notizie non finiscono qui per i tifosi dell'Atletico. Il viaggio dell'ad Miguel Angel Gil Marin e del ds Andrea Berta nel ritiro russo della Nazionale francese ha prodotto anche il rinnovo fino al 2024 del terzino Lucas Hernandez ma soprattutto l'acquisto dal Monaco di Thomas Lemar.

