Mondiali, Sampaoli a Torino per Dybala e Higuain: in Russia ci saranno

Non c'è stato ricambio dopo il Brasile, la crisi era profonda. Ho preso Conte che per due anni è stato come un defibrillatore, il miglior motivatore al mondo. Poi ho provato a prendere Ancelotti, ma la FIGC può pagare solo 1,5 milioni l’anno per un commissario tecnico. Se pensate che nei top club ci sono allenatori che prendono 20 milioni…

Ero quasi riuscito a convincerlo a giocare per l'Italia. In coppia con Balotelli sarebbe andata diversamente. Anche solo con Mario avremmo battuto la Svezia, attaccanti così non ne abbiamo da anni eppure abbiamo giocato senza. Mancini è matto ad essere ripartito da lui? Un gol alla Svezia l'avrebbe segnato sicuramente. Mandai anche Ventura a vederlo a Nizza...

