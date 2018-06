L'ex direttore sportivo della Roma e coordinatore tecnico di Suning riparte dai blucerchiati.

2 ore fa

Nuova avventura per Walter Sabatini. L'ex direttore sportivo della Roma e responsabile dell'area tecnica di Suning, è stato presentato dalla Sampdoria come nuovo direttore tecnico. A dare la notizia è stato il club blucerchiato sui suoi canali social.

"Sono orgoglioso di annunciare che Walter Sabatini entrerà a far parte della nostra famiglia", sono state le parole del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, che ha accolto così Walter Sabatini, 63 anni compiuti lo scorso 2 maggio.

Dal 1° luglio sarà ufficialmente un dirigente dei genovesi, ma c'è da scommettere che già in queste sia all'opera per perfezionare un colpo di calciomercato dei suoi. Uno alla Kolarov per intenderci, acquistato per soli 500mila euro quando era alla Lazio e rivenduto per 18 milioni al Manchester City. O uno alla Marquinhos, portato alla Roma per 5,7 milioni e ceduto al PSG per 31,4.