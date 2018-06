Dal 6 e al 13 gennaio è prevista la pausa invernale (si scenderà però in campo per la Coppa Italia), mentre il 26 dicembre si giocherà il Boxing Day sul modello della Premier League. Ufficiali anche le date della Coppa Italia: il primo turno eliminatorio è in programma il 29 luglio, gli ottavi e le semifinali tra il 13 gennaio e il 27 febbraio. La finale andrà in scena il 25 aprile.

Le date della Serie A 2018/2019 sono ufficiali. A renderle note è stata la Lega con un comunicato apparso sul suo sito. La prima giornata è in programma il 19 agosto, l'ultima il 26 maggio. Tre saranno i turni infrasettimanali (26 settembre, 26 dicembre, 3 aprile), quattro le soste per le Nazionali (9 settembre, 14 ottobre, 18 novembre, 24 marzo).

