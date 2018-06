Mondiali, KO all'esordio per i campioni in carica? È accaduto 6 volte

Iniziamo a guardare i giornali sportivi spagnoli con As, la cui prima pagina esalta in particolare la grande impresa del Messico, che nella partita di esordio ai Mondiali di Russia 2018 ha battuto 1-0 la Germania.

È il calciomercato invece a dominare l'apertura di Tuttosport, che si concentra in particolare sulla trattativa della Juventus per aggiudicarsi Golovin. Secondo il quotidiano sportivo a breve potrebbe esserci l'incontro decisivo col CSKA Mosca.

I Mondiali che si stanno andando in scena in Russia sono iniziati solamente da 4 giorni ma stanno già regalando alcune sorprese clamorose nelle partite di debutto delle Nazionali favorite per la vittoria finale della Coppa.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK