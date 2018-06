Mondiali: i tifosi esultano, registrate 2 scosse a Città del Messico

L'Istituto di indagini geologiche e atmosferiche ha affermato che i sensori hanno registrato scosse in due parti diverse della città, sette secondi dopo il 35° minuto di gioco. Proprio quando Lozano ha portato in vantaggio gli uomini di Juan Carlo Osorio.

La festa dei tifosi messicani dopo la vittoria per 1-0 del Messico contro la Germania ai Mondiali in Russia ha causato un vero e proprio terremoto. E non solo sportivo. Al gol di Lozano, i salti di gioia dei tifosi a Città del Messico hanno scosso la terra abbastanza forte da attivare i sismografi.

