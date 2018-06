Mondiali, Sergio Ramos consiglia de Gea sul rigore di Cristiano Ronaldo

Cristiano ha tirato il rigore nella stessa maniera in cui lo ha calciato contro la Juventus in Champions League e contro l'Atletico Madrid nella finale di Coppa dei Campioni del 2016. Un piattone destro forte e preciso che non lascia scampo. Nemmeno De Gea è riuscito a opporsi.

Sergio Ramos conosce perfettamente Cristiano Ronaldo , è dal 2009 che i due sono compagni di squadra al Real Madrid. Per questo il capitano della Spagna credeva di poter prevedere dove il portoghese tirasse il rigore dell'1-0. Correva il 4' della sfida tra Furie Rosse e lusitani, Nacho aveva appena atterrato il numero 7 in area e l'arbitro Rocchi aveva fischiato il rigore.

