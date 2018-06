Il brasiliano del PSG ha subito 10 falli all'esordio contro la Svizzera: l'ultimo a subirne di più in una partita dei Mondiali fu Alan Shearer contro la Tunisia nel 1998.

50 minuti fa

Un esordio incolore. No, non ha entusiasmato Neymar alla prima giornata del Gruppo E dei Mondiali di Russia 2018. Il Brasile ha sbattuto contro la Svizzera pareggiando 1-1 e il fuoriclasse del PSG non è riuscito a trovare lo spunto vincente. Evidentemente il 10 della Seleção non è ancora al top per colpa di quell'infortunio al piede che lo ha tenuto fuori nella seconda parte di questa stagione e che ha messo a serio rischio la sua partecipazione alla kermesse iridata.

Ma anche quando Neymar non è in giornata e non riesce ad andare al tiro, i difensori avversari gli riservano un trattamento speciale. Molto speciale. Quelli della Svizzera non hanno fatto eccezione. Basti dare uno sguardo ai numeri per scoprire come Neymar abbia subito ben 10 falli da Lichtsteiner &co.: era dal 1998 che un giocatore non ne subiva di più in una partita dei Mondiali, allora fu l'inglese Alan Shearer contro la Tunisia.

Si tratta invece di un record - riporta Gazzetta.it - per un brasiliano dal Mondiale del 1966. Una statistica che Neymar ha commentato così nel post-partita:

Questo è il calcio, sono abituato a questo trattamento. Io devo solo concentrarmi sul campo, pensare a giocare. Per i falli ci sono gli arbitri. Ho preso un colpo duro e mi fa male, ma non c'è da preoccuparsi. Io fisicamente mi sento bene, miglioro giorno dopo giorno

Sul risultato ha detto:

Meritavamo più noi, il pareggio ci sta stretto ma la partita è stata difficile. Credo che sul gol della Svizzera ci fosse fallo, ma non sta a me giudicare. La gara contro la Svizzera ha dimostrato che nessuna partita sarà facile

Neymar tornerà in campo con il suo Brasile venerdì 22 giugno contro la Costa Rica.

