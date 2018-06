Una magia dell'attaccante del Napoli e una doppietta di Lukaku regalano il successo ai Diavoli Rossi. Dries è il primo belga a segnare in due Mondiali diversi dopo Wilmots.

0 condivisioni

un'ora fa di Marco Ercole

Serviva un gol così, una magia delle sue, per sbloccare una partita che cominciava a essere molto più complicata del previsto. Panama effettivamente aveva tutte le carte in regola per allungare la striscia di sorprese in questo Mondiale, il Belgio se ne è accorto nel corso di tutto il primo tempo, quando la porta del 36enne Penedo è rimasta inviolata grazie alla tenacia della squadra guidata da Hernan Gomez.

Serviva qualcosa di eccezionale, insomma, per consentire ai Diavoli Rossi di interrompere la maledizione. E ci ha pensato lui, Dries Mertens, con la magia realizzata al secondo minuto della ripresa.

La palla s'impenna dopo un contrasto aereo tra Hazard ed Escobar, la traiettoria la porta come una calamita verso di lui. Che non ci pensa un attimo e con un destro al volo non lascia scampo al portiere di Panama. Non è certo colpa sua se l'attaccante belga si inventa cose così, e non è la prima volta che gli riescono.

Mondiali, Belgio batte Panama 3-0: magia di Mertens e doppio di Lukaku

In questa stagione con il Napoli, "Ciro" Mertens (il nome che gli è stato dato per certificare la sua napoletanità) ha segnato meno della precedente da record, riuscendo comunque ad arrivare (compreso questo in Russia) a 25 gol in 60 partite giocate.

Anche quattro anni fa, in Brasile, era andato a segno nella partita d'esordio del campionato del Mondo, realizzando la rete che aveva deciso la sfida con l'Algeria (2-1): è diventato il primo giocatore del Belgio dopo l'ex ct e capitano Marc Wilmots (che ci era riuscito nelle edizioni 1998 e 2002) ad andare a segno in due Mondiali diversi.

Lo ha fatto a modo suo, facendo stropicciare gli occhi al mondo intero e mettendo in discesa la partita del suo Belgio, che poi dilaga con la doppietta di Romelu Lukaku. A spegnere l'animo di Panama, però, ci ha pensato Ciro Mertens. Con un gol meraviglioso che sta già facendo il giro del web. E per quanto riguarda le sue reti, non è certo la prima volta.