Mondiali, l'Islanda fa il pieno: 99,6% di share per la gara con l'Argentina

Numeri pazzeschi per la TV di Stato RUV che ha ha fatto registrare un'audience senza precedenti per un evento sportivo.

0 condivisioni

6 ore fa

Non se l'è persa praticamente nessuno. L'esordio dell'Islanda ai Mondiali ha fatto il pieno in patria facendo registrare numeri pazzeschi. La TV di Stato RUV1 che ha trasmesso la partita contro l'Argentina, terminata 1-1, ha comunicato un dato senza precedenti per un evento sportivo: share del 99,6%.

Sì, quasi la totalità dell'Islanda ha visto la partita. Come si legge su Repubblica.it, solo 1347 persone su 336938 - numero totale degli abitanti dell'isola del Nord Europa - ha deciso di non mettesi sul divano per tifare Hallfredsson e compagni.

C'è chi però fornisce un'altra versione dei fatti e risponde al nome di Alfred Finnbogason, autore del gol dell'1-1 che su Twitter ha scritto: "99,6% di share? Il restante 0,4 era in campo!". In ogni caso è stato superato il record precedente che risaliva a Euro 2016, precisamente all'ottavo di finale vinto contro l'Inghilterra e visto dal 58,8% dei telespettatori islandesi.