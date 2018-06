Mondiali, la FIFA apre procedimento disciplinare contro il Messico

Una situazione che portò il Tricolor a realizzare un video in cui Javier Hernandez, Rafael Marquez e gli altri giocatori più rappresentativi lanciavano un appello ai tifosi affinché smettessero di intonare cori omofobi. “Vogliamo un ambiente più sereno, più familiare e più sicuro per tutti", le parole dei calciatori per la campagna denominata "Abrazados por el Fútbol". Un'iniziativa che a quanto pare è servita a poco.

La FIFA ha deciso di aprire un procedimento disciplinare contro il Messico per i cori omofobi intonati dai suoi tifosi nella partita vinta 1-0 contro la Germania grazie al gol di Lozano. Nel mirino del massimo organo calcistico mondiale ci sono i canti rivolti al portiere dei tedeschi Manuel Nuer, beccato ad ogni rinvio con quel "ehhhhh puto" tristemente noto e diffuso in tutti gli stadi messicani dal 2004.

