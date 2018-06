Mondiali 2018: dove vedere le partite di oggi in TV e in streaming

Le prime due gare andranno in chiaro su Italia 1 , rispettivamente alle ore 14 e alle 17. Il match serale, invece, andrà in diretta su Canale 5 alle ore 20 e vedrà l'esordio della Nazionale inglese.

La programmazione di oggi prevede tre partite: Svezia-Corea del Sud, Belgio-Panama e Tunisia-Inghilterra. Le partite saranno trasmesse in chiaro sulla rete Mediaset e in streaming sul sito di Sport Mediaset e sull'app Mediaset Mondiali Fifa .

Siamo al quinto giorno del Mondiale 2018 e non ancora tutte le Nazionali hanno fatto il loro esordio in questa 21^ edizione della Coppa del Mondo. Mancano all'appello infatti ancora 10 squadre tra cui Inghilterra, Belgio, Colombia e Polonia. Tra oggi e domani sarà completato il quadro del primo turno dei gironi.

Oggi in Russia ci sono in programma Svezia-Corea del Sud, Belgio-Panama e Tunisia-Inghilterra, valide per la quinta giornata della Coppa del Mondo 2018. Ecco dove vederle.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK