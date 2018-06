Il ct Dalic ha convocato una conferenza stampa per le 16.15: l'attaccante del Milan potrebbe già tornare a casa.

un'ora fa di Leonardo Mazzeo

Dopo una stagione complicata con la maglia del Milan, i Mondiali 2018 per Kalinic possono (o forse a questo punto sarebbe meglio dire "avrebbero potuto essere") l'occasione giusta per il riscatto. E chissà, per mettersi in mostra agli occhi di chi ha pensato di investire su di lui in questa finestra di calciomercato (si parla soprattutto di Siviglia). Oppure per convincere i rossoneri a tenerlo. Insomma, di ragioni per far bene ce ne sono (ce ne erano?) parecchie. Eppure sembra già tutto finito.

Secondo quanto riportato dai media croati, infatti, nella partita d'esordio della Croazia ai Mondiali 2018, Kalinic avrebbe rifiutato l'ingresso in campo nei minuti finali contro la Nigeria. L'attaccante del Milan ha comunicato al ct Dalic di aver accusato un problema alla schiena, ma la realtà sarebbe un altra: il centravanti non avrebbe digerito la sua esclusione dall'undici di partenza.

Ad oggi, l'ex Fiorentina non è tra i titolari nelle gerarchie della squadra: sul fronte offensivo vengono preferiti i vari Kramaric, Mandzukic e Rebic. Per l'attaccante del Milan non c'è spazio al momento, e le scelte hanno dato ragione al commissario tecnico: vittoria contro la Nigeria per 2-0 e Mondiali cominciati nel migliore dei modi per tutta la Croazia. Tranne che per Kalinic.

Getty Images Una scena che non vedremo mai in Russia?

Mondiali 2018, Kalinic verso l'esclusione?

L'atteggiamento di Kalinic ha creato diversi malumori all'interno dello spogliatoio e non è andato giù a Dalic. Di più: il commissario tecnico starebbe pensando di escludere l'attaccante dal gruppo. Dalic sarebbe quindi disposto addirittura ad affrontare tutto il torneo con un uomo in meno, data l'impossibilità di sostituire un giocatore dopo l'inizio della competizione. Possibile ritorno a casa anticipato per il centravanti del Milan, che terminerebbe la sua esperienza ai Mondiali 2018 senza neanche un minuto in campo.

Il commissario tecnico della Croazia ha convocato una conferenza stampa per le 16:15. Si attendono novità sul fronte Kalinic: dopo la difficile stagione vissuta a Milano, l'attaccante potrebbe rendersi (ancora) protagonista in negativo. Se tutto dovesse essere confermato, Kalinic chiuderebbe nel peggiore dei modi un'annata decisamente deludente.