Antonella Cavalieri ha raccontato a un settimanale quanto il successo e le ragazze abbiano rovinato il loro rapporto.

6 ore fa

Dybala continua a non trovare spazio nella sua Argentina che non ha iniziato il Mondiale con il piede giusto. Intanto nelle ultime ore su di lui si sono aggiunte anche altre dichiarazioni. Le prime di Tavecchio, ex presidente della FIGC che ha confessato di aver quasi convinto la Joya a scegliere la maglia degli Azzurri avendo lui origini italiane; le seconde invece arrivano dall’ex storica fidanzata che ha raccontato i motivi della rottura: troppe le donne che gli giravano attorno.

Antonella Cavalieri ha raccontato al settimanale Chi quanto la popolarità dell’attaccante juventino e le troppe ragazze che gli facevano il filo siano stati deleteri per il loro rapporto. “Lui ha sempre negato di avere altre storie, ma a un certo punto ho smesso di credergli” ha confessato la showgirl. "Mi sono tolta le fette di prosciutto dagli occhi, ho fatto la valigia e me ne sono andata”. Via dalla casa in cui viveva con l’argentino ma non dall’Italia.

“Ho deciso di restare qui e di giocarmi le mie carte - ha aggiunto Antonella - perché mi piacerebbe lavorare in TV. Qquesto Paese ha già portato fortuna ad altre mie connazionali come Belen Rodriguez e Wanda Nara, magari succede anche a me”, la conclusione della speranzosa Antonella Cavalieri.