Calciomercato, Sinisa Mihajlovic nuovo allenatore dello Sporting

Il tecnico serbo riparte dal Portogallo dopo l'esonero al Torino.

6 ore fa

Sinia Mihajlovic riparte dal Portogallo, a breve sarà annunciato come nuovo allenatore dello Sporting. Se escludiamo la parentesi da ct della Serbia datata 2012/13, per il 49enne allenatore si tratta della prima esperienza estera. In carriera ha infatti allenato Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Torino.

L'avventura granata si è conclusa con un esonero il 4 gennaio 2018, all’indomani del 2-0 rimediato contro la Juventus nei quarti di Coppa Italia. In corsa per il ruolo di allenatore dello Sporting c'erano anche l'ex Dortmund Peter Bosz e un ex compagno di Miahjlovic ai tempi della Lazio, Matias Almeyda, attuale tecnico dei messicani del Chivas.

Mihajlovic prende il posto di Jorge Jesus, il coach portoghese che lo scorso 15 maggio è stato vittima insieme ai giocatori di una folle aggressione da parte di alcuni teppisti. Il motivo? La sconfitta subita in casa del Maritimo che è costata ai biancoverdi l'accesso alla prossima Champions League. Un episodio vergognoso per cui il club sta ancora pagando delle conseguenze (6 giocatori hanno chiesto la rescissione). A Sinisa l'arduo compito di riportare serenità e risultati in casa Sporting.