L'argentino pronto a firmare con i giallorossi un contratto triennale a circa 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. Il PSG chiede tra i 18 e i 20 milioni.

un'ora fa

Javier Pastore potrebbe lasciare il PSG in questa sessione di calciomercato per approdare alla Roma. Pur di tornare in Italia l'argentino è pronto a dimezzarsi l'ingaggio e infatti ha detto sì alla proposta dei giallorossi che gli hanno offerto un contratto triennale a circa 3,5 milioni di euro a stagione più bonus.

L'accordo tra il direttore sportivo della Roma Monchi e l’agente del 28enne Marcelo Simonian - riporta Alfredo Pedullà - è stato quindi trovato, ora al club di Pallotta non resta che convincere il PSG che per privarsi del Flaco chiede tra i 18 e i 20 milioni. Monchi è però convinto di scendere a 15 facendo leva sulla necessità dei transalpini di cedere entro il 30 giugno per rispettare i paletti imposti dal Fair Play Finanziario.

Solo sei mesi fa Pastore era stato vicinissimo all'Inter, ora il ritorno in Italia è di nuovo concreto ma con una nuova destinazoine. In Serie A Pastore ha già giocato dal 2009 al 2011 segnando 14 gol in 69 presenze con la maglia del Palermo. Nell'estate del 2011 andò poi in porto il passaggio al PSG per un totale di 43 milioni.