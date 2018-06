Nell'Allstate Arena di Rosemont, in Illinois, va in scena il Pay-per-View che mette in palio le valigette (e non solo) più preziose del mondo del wrestling.

22 minuti fa di Marco Ercole

Le attenzioni del mondo del wrestling WWE di questo weekend sono tutte concentrate in Illinois. Dopo l'entusiasmante e spettacolare edizione di NXT TakeOver Chicago di sabato notte, conclusa con l'eccezionale Street Fight Match tra Tommaso Ciampa e Johnny Gargano, adesso è il momento dello show principale andare in scena, sempre nell'Allstate Arena di Rosemont.

È infatti l'ora di Money in the Bank, il PPV che vi racconteremo come sempre in diretta scritta qui su FOXSports.it a partire da mezzanotte, dove vengono messe in palio le due valigette più importanti del mondo del wrestling (una maschile e una femminile).

Sono quelle che consentiranno, a chi le vincerà, di avere una title shot da esercitare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso nei 12 mesi successivi. Ma Money in the Bank non si limita di certo solo a questi due particolari Ladder Match, visto che in palio saranno messi anche entrambi i titoli di campionesse femminili di SmackDown (Carmella vs Asuka) e Raw (Nia Jax vs Ronda Rousey).

WWE Money in the Bank 2018 - Tutti i risultati

Stesso discorso per la cintura di campione WWE di AJ Styles, che se la dovrà vedere ancora una volta con Shinsuke Nakamura (la quinta da WrestleMania 34 dello scorso 8 aprile), in questa circostanza in un Last Man Standing Match, modalità scelta proprio dal giapponese dopo la sua vittoria nel loro ultimo incontro disputato a SmackDown.

E poi le sfide tra Daniel Bryan e Big Cass, tra Roman Reigns e Jinder Mahal, tra Bobby Lashley e Sami Zayn, quella tra il campione intercontinentale Seth Rollins ed Elias.

A questa card, infine, va poi aggiunto l'incontro per i titoli di coppia di SmackDown che si terrà nel Kickoff di Money in the Bank, quello tra Luke Gallows e Karl Anderson, che sfideranno i campioni, The Bludgeon Brothers, cioè Rowan ed Harper. Non ci resta dunque che aspettare la mezzanotte per cominciare il nostro racconto, come sempre qui su FOXSports.it.