Serie B, furia Zamparini dopo Frosinone-Palermo: "Partita illegale"

Credo che l'arbitro abbia cambiato idea perché intimidito dal Frosinone, a tal punto che non ha punito col cartellino rosso chi ha dato la testata a Nestorovski. Sono successe una serie di cose che hanno poco a che fare con la legalità, la partita è stata illegale. Speriamo di avere giustizia, ieri a Frosinone si è visto qualcosa di indecoroso con i giocatori di casa che addirittua tiravano in campo i palloni. Credo sia un comportamento squallido e antisportivo, questo fa capire la qualità delle persone. Di episodi così brutti ne abbiamo già vissuti, a Parma successe qualcosa di simile. Spero che il Ministro dello Sport apra un'inchiesta, questo calcio è illegale

Maurizio Zamparini non ci sta. Dopo la finale playoff di Serie B che ha permesso al Frosinone di tornare in A, il patron del Palermo si sfoga e annuncia che il club farà ricorso per quanto accaduto nel convulso finale di partita.

