Mondiali, Messi fa mea culpa: "Non abbiamo vinto per colpa mia"

Incubo rigori per Messi: 25 falliti in carriera, un errore ogni 4

La rassegna stampa dei giornali sportivi spagnoli termina con Marca che mette ancora in prima pagina De Gea, molto criticato per il grave errore durante la partita col Portogallo che si è poi rivelato decisivo.

Sulla prima pagina di As troviamo la foto di De Gea, che nelle ultime ore è finito al centro delle polemiche per via del brutto errore durante Portogallo-Spagna che ha permesso a Cristiano Ronaldo di trovare il suo secondo gol.

Anche il titolo principale del Corriere dello Sport si concentra sul confronto fra Messi e Ronaldo, mentre in taglio alto trova spazio la notizia di un interessamento del Real Madrid per 2 giocatori delle squadre romane: Milinkovic-Savic e Alisson.

Ieri il giocatore del Barcellona è sceso in campo per Argentina-Islanda, la partita di esordio dell'Albiceleste nella Coppa del Mondo ed era chiamato a rispondere alla strepitosa tripletta messa a segno dal portoghese contro la Spagna neanche 24 ore prima.

