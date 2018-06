Settima tappa del motomondiale, la seconda in un circuito spagnolo: in pista alle 14 sul tracciato di Barcellona, gara in diretta su Sky Sport MotoGP HD e in chiaro su TV8.

4 ore fa di Daniele Rocca

Il motomondiale entra nel vivo. La vittoria di Lorenzo, il podio di Dovizioso e Rossi, la caduta di Marquez. La gara del Mugello ha riaperto la lotta per il titolo della MotoGP: il vantaggio del campione del mondo in carica rimane ampio (+23 sul Dottore, + 29 sul Dovi). Ecco perché il Gran Premio di Catalogna assume dei contorni ancor più interessanti.

Questione di sfumature, qualcosa che di concreto ancora non c'è. A differenza del mercato piloti, che ormai ha delineato con chiarezza le forze in campo per la prossima stagione. Tutti i team ufficiali hanno scelto la propria coppia: l'approdo di Iannone in Aprilia e la promozione di Mir in Suzuki hanno chiuso il casting.

Tornando in Spagna - per la seconda volta nel 2018 dopo il GP di Jerez - ci sono tanti punti interrogativi in cerca di risposta: Lorenzo è quello visto in Italia? Le Yamaha possono tornare competitive? Marquez avrà subito il contraccolpo dopo lo zero rimediato nell'ultimo round della MotoGP? Sarà la pista del Montmelò a sciogliere i dubbi.

MotoGP, dove vedere il GP della Catalogna in TV e streaming

Nel frattempo non ci rimane che ricordare i risultati del 2017. La pole position fu centrata da Dani Pedrosa, mentre il primo a transitare sul traguardo in gara fu Andrea Dovizioso, alla sua seconda vittoria consecutiva dopo aver vinto anche al Mugello. A completare il podio le due Honda ufficiali. L'obiettivo dell'italiano in sella alla Desmosedici sarà quello di ripetere la prestazione dello scorso anno: nessuno riuscì a tenere il suo passo a Barcellona, arrivando davanti a tre piloti spagnoli. Mentre cercherà di migliorare l'ottavo posto della passata stagione Valentino Rossi, alla ricerca del passo giusto per lottare con i primi.

Ecco un'altra variabile da tenere in considerazione e che aggiunge molto interesse sulla MotoGP e al Gran Premio della Catalogna in programma per domenica 17 giugno. La gara, come di consueto, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP HD, canale 208 di Sky, ma anche su Sky Sport 1. Non finisce qui. Per chi non è abbonato, l’evento sul circuito spagnolo sarà visibile anche in chiaro, completamente gratis, su TV8. Per tutti coloro che volessero seguire l'evento in streaming, invece, potranno farlo su NowTv, la internet tv di Sky che si può trovare al link www.nowtv.it/sport/.

