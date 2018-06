Dopo il Mugello, il pilota spagnolo si ripete al Montmelò: anche a Barcellona è dominio della Ducati numero 99. Caduta per Dovizioso, Rossi secondo nel mondiale.

un'ora fa di Daniele Rocca

Paganini non ripete. Jorge Lorenzo sì. Dopo aver vinto al Mugello, il pilota della Ducati si ripete anche nel GP di Catalogna. È il secondo successo in MotoGP per lo spagnolo, che è tornato lo squalo di una volta, quello capace di vincere cinque titoli in carriera. Chiudono il podio Marc Marquez e Valentino Rossi, autore di un'ottima gara.

Con quella di oggi sono 46 le vittorie in MotoGP per Lorenzo. Davvero rinato dopo il cambio di serbatoio fornito dalla Ducati e a una ritrovata fiducia. La domanda è solo una: chi aveva guidato la Desmosedici numero 99 nell'ultimo anno e mezzo?

Da registrare anche la caduta di Andrea Dovizioso. Una battuta d'arresto che non ci voleva e che consente a Marquez di consolidare la testa del Mondiale. L'unico antagonista del pilota della Honda è Valentino Rossi, sempre più secondo in classifica.

MotoGP, la cronaca della gara

Partenza a fionda di Marquez che prende la testa della corsa superando Lorenzo: il pilota della Ducati si incolla al posteriore della Honda, terzo Iannone autore di un ottimo start dalla seconda fila. Poi Dovizioso e Valentino Rossi.

Sorpasso di Iannone che prova anche a insidiare la leadership di Marquez, ma va lungo e viene superato anche da Lorenzo. Sul rettilineo è proprio Jorge a riprendersi il comando a scapito del campione del mondo, dietro di loro Dovizioso e Rossi.

Continua a fare il ritmo Lorenzo, seguito da Marquez e Dovizioso. Leggermente più staccato Valentino Rossi. Errore di Iannone, superato anche da Pedrosa e Petrucci.

The pole man leads the #CatalanGP 🥊@lorenzo99 has made his way to the front and is looking to break clear! pic.twitter.com/ZpfuhXIeyu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 17, 2018

Caduta di Dovizioso. L'anteriore della sua Ducati lo abbandona, costringendolo al ritiro. Uno zero pesantissimo in vista della classifica mondiale. Terzo ritiro nelle ultime quattro gare: non ci voleva affatto.

Il ritmo dei primi si stabilizza: Lorenzo mantiene più di un secondo e mezzo di vantaggio su Marquez. Molto più staccato c'è Valentino Rossi, che precede di tre secondi le Honda di Pedrosa e Cruthlow quando mancano 10 giri al termine. Nelle retrovie incidente tra Nakagami e Bradley Smith.

Pericoloso fuoriprogramma per Tito Rabat, con la sua moto che prende fuoco e lui è costretto ad abbandonarla in fondo al rettilineo del traguardo.

Lorenzo taglia il traguardo davanti a tutti e porta a termine una gara capolavoro. Mai in discussione, sempre davanti a tutti. Riuscendo a domare anche il fenomeno della MotoGP, Marc Marquez.

