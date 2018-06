Il centrocampista tedesco vede gli Azzurri tra i favoriti per la vittoria finale. L'ex difensore su Instagram: "Ti ricordi quando hai mangiato la pizza nel 2006?".

36 minuti fa di Luca Guerra

L'undici dell'Italia in foto non è quello di una Nazionale qualsiasi: è quello composto dai volti che calcisticamente la Germania ha meno digerito, in grado di eliminare Die Mannschaft nella semifinale dei Mondiali 2006, ospitata dai tedeschi e conclusa con la coppa sollevata al cielo da capitan Fabio Cannavaro. La notte di Dortmund del 4 luglio 2006 è lontana quasi 12 anni nel calendario, ma le scorie a Monaco di Baviera e dintorni sono ancora evidenti.

Per conferme rivolgersi a Bastian Schweinsteiger: il centrocampista tedesco classe 1984 era in campo - subentrò a Borowski - in quella partita decisa dalle reti di Fabio Grosso e Alessandro Del Piero e anche sei anni dopo, nella semifinale di Euro 2012 vinta dagli Azzurri per 2-1 con doppietta di Balotelli. Schweinsteiger oggi gioca con gli statunitensi del Chicago Fire e da New York ha lanciato una frecciatina all'indirizzo della Nazionale italiana.

Intervistato dai microfoni dell'emittente televisiva canadese TSN Sports, l'ex Bayern Monaco ha risposto a precisa domanda. "Chi vincerà i Mondiali 2018?". Un interrogativo che ha destato l'ironia del centrocampista tedesco, che prima ha indicato l'Olanda - esclusa dal tabellone delle partecipanti - per poi indicare l'Italia, rimasta a casa per effetto del ko nello spareggio contro la Svezia a 60 anni dall'ultima volta: "L'Italia è con l'Olanda la favorita per il Mondiale".

Mondiali, Schweinsteiger provoca l'Italia e Materazzi gli risponde su Twitter

Nelle parole di Schweinsteiger è facile cogliere ironia mista a voglia di levarsi qualche sassolino dalla scarpa a causa dei precedenti sfortunati contro l'Italia. Spirito forse mitigato dal deludente esordio nella Germania nei Mondiali 2018, complice la sconfitta della selezione guidata da Löw contro il Messico: chissà se il centrocampista tedesco avrà cambiato le sue idee rispetto allo scorso maggio, quando su Youtube aveva pronosticato il cammino dei suoi connazionali, con vittoria del girone ed eliminazione di Serbia, Inghilterra e Spagna, fino alla vittoria in finale contro il Belgio. Chissà se avrà ragione lui, nonostante l'avvio con il piede sbagliato nella competizione dei detentori del titolo.

In attesa di vivere da spettatore il cammino dei suoi ex compagni di nazionale in Russia, per Schweinsteiger è arrivata la risposta sui social di un ex calciatore azzurro: non un volto qualunque, ma quello di Marco Materazzi, uno dei pilastri dell'Italia campione del mondo nel 2006 con due reti (una alla Repubblica Ceca e una in finale contro la Francia) e delle prove monstre nella competizione. L'ex difensore dell'Inter ha affidato a Instagram i suoi pensieri: "Swanzi siamo favoriti come te a Dortmund nel 2006! Ti ricordi quando hai mangiato la pizza?". Poi su Canale 5 ha detto: "Nessuno mi deve toccare l'Italia...". Italia-Germania, sfida mai banale: anche quando gli Azzurri non si qualificano per i Mondiali.