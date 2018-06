Mondiali 2018, Petkovic punta in alto

Dei giganti, nonostante le condizioni di partenza. La Svizzera esordisce oggi ai Mondiali 2018 contro il Brasile. Attenzione però a sottovalutare la nazionale di Petkovic, perché nelle ultime tre edizioni della Coppa del Mondo (2010, 2014 e 2018) ha fatto comunque meglio dell'Italia. Nel 2006 venne eliminata agli ottavi (ai rigori) senza aver preso nemmeno un gol in tutto il torneo.

Nel 2014 sfiorò l'impresa perdendo solo ai supplementari contro l'Argentina di Messi. Finì 1-0, e Dzemaili a una manciata di secondi dal 120' colpì il palo. Anche agli Europei 2016 i biancorossi hanno fatto bene. Sono sì usciti ai rigori contro la Polonia, ma nel gironi hanno costretto la Francia padrona di casa al pareggio.

Per questo Petkovic è sicuro che la Svizzera possa far bene anche ai Mondiali 2018. In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il ct svizzero ha detto senza mezzi termini di voler arrivare primo nel girone, precedendo quindi il Brasile di Neymar, Coutinho e Gabriel Jesus.

Petkovic, che in Italia ha guidato la Lazio alla vittoria della storica Coppa Italia conquistata battendo in finale la Roma, sottolinea quanto sia importante l'ambizione:

Il commissario tecnico della Svizzera spiega poi il segreto della sua nazionale, pericolosa mina vagante in questi Mondiali 2018:

Da noi si mischiano filosofie diverse. I nostri giocatori assorbono la tattica italiana, il ritmo del calcio tedesco e la tecnica francese. Prendiamo il meglio dalle grandi nazioni che ci circondano. Per arricchirsi calcisticamente, i nostri giocatori vengono spinti a mettersi in gioco in campionati diversi. Lichtsteiner ha giocato in Francia e in Italia, ora va in Inghilterra. Behrami ha giocato in Italia, Germania e Inghilterra, Xhaka in Bundesliga e in Premier League, Ricardo Rodriguez in Germania e Italia...