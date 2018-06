Costa Rica-Serbia, Germania-Messico e Brasile-Svizzera. Sono queste le tre partite in programma per la quarta giornata della Coppa del Mondo 2018. Ecco dove vederle.

Il calendario ci dice che siamo arrivati alla quarta giornata del Mondiale 2018 di Russia. La 21^ edizione della Coppa del Mondo vedrà scendere in campo quest'oggi altre sei Nazionali a partire dalle ore 14. Tra queste anche i Campioni in carica della Germania di Joachim Löw.

La Nazionale tedesca farà il suo esordio in Russia alle ore 17 contro il Messico, aprendo così le danze per il gruppo F. A fare da cornice al match sarà lo Stadio Lužniki. Prima ancora però, a partire dalle ore 14, si disputerà la partita tra Costa-Rica e Serbia, valida per il girone E.

Entrambe le sfide saranno trasmesse in diretta su Italia 1.

La giornata odierna del campionato mondiale di calcio si chiuderà alle ore 20, quando alla Rostov Arena sarà la volta del debutto della Nazionale verdeoro e dei suoi innumerevoli campioni. A sfidare la nazionale di Neymar e del Ct. Adenor Leonardo Bacchi, dall'altra parte del campo, sarà la selezione svizzera.

La partita Brasile-Svizzera sarà trasmessa su Canale 5.

Mondiali 2018: ecco dove vedere le partite di oggi, domenica 17 giugno, in TV e in streaming

Nonostante la mancanza della Nazionale italiana, siamo entrati nel pieno del clima Mondiali. In Russia oggi è il giorno dell'esordio del Brasile e dei Campioni del Mondo in carica della Germania. Entrambe le squadre cercheranno di portare a casa la prima vittoria e i primi tre punti del torneo.

Costa Rica-Serbia, Germania-Messico e Brasile-Svizzera sono le tre partite in programma per oggi. Le prime due gare saranno trasmesse in diretta su Italia 1, a partire rispettivamente dalle ore 14 e dalle 17. Il match serale tra la nazionale verdeoro e quella svizzera sarà trasmessa, invece, in chiaro su Canale 5 a partire dalle ore 20. Le gare, inoltre, saranno visibili anche in streaming sul sito di Sport Mediaset e sull'app Mediaset Mondiali Fifa.

Ecco dove saranno trasmesse le partite: