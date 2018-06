Il Valladolid vince i playoff e raggiunge Huesca e Rayo Vallecano. Riparte la caccia al Barcellona, curiosità per Lopetegui sulla panchina del Real Madrid.

17 giu 2018 di Antonio Gargano

La Spagna è concentrata sui Mondiali in Russia e sulle sorti della Nazionale, per il momento affidata a Hierro. Dalle prossime settimane, però, sarà il momento di tornare a concentrarsi sulla Liga e sulle 20 squadre che giocheranno durante la stagione 2018/2019.

Si riparte dalla vittoria del Barcellona, che ha vinto il campionato perdendo soltanto una partita alla penultima giornata. Il Levante, vincendo 5-4, ha impedito alla squadra di Valverde di chiudere la Liga da imbattuti. I blaugrana ci riproveranno il prossimo anno, ma dovranno vedersela con il nuovo Real Madrid di Lopetegui.

Getty Images Florentino Pérez accoglie l'erede di Zidane, Julen Lopetegui

Il discusso ex ct della Spagna ha preso il posto di Zidane sulla panchina delle merengues, raccogliendo la pesante eredità di 3 Champions League consecutive e la sfida in campionato da lanciare al Barcellona, senza dimenticare l'Atlético Madrid di Simeone e un Valencia a caccia di conferme dopo il quarto posto del 2017/2018.

Liga, le 20 squadre del 2018/2019

Non solo il vertice della Liga tra i punti di interesse della prossima stagione. La Segunda División accoglie le 3 retrocesse dalla massima serie: il Deportivo La Coruña, terzultimo, saluta dopo 4 stagioni. Scende anche il Las Palmas, che invece si classifica penultimo e dice addio alla Primera dopo 3 campionati consecutivi. Ultimo posto per il Malaga, che torna in seconda serie dopo 10 anni e, soprattutto, dopo aver calcato anche il palcoscenico della Champions League fino ai quarti di finale nel 2013.

3 promosse per 3 retrocesse. Il Rayo Vallecano vince la Segunda División e torna in Liga dopo la retrocessione del 2016. La prima promozione, però, è targata Huesca: il club del piccolo centro aragonese, 52mila abitanti, conquista il salto di categoria con una settimana d'anticipo rispetto ai vincitori del campionato e si piazza al secondo posto finale. È la prima volta in massima serie della sua storia.

⚡️Después de una laaaarga e inolvidable noche no queremos cerrar este momento sin agradecer las muchísimas felicitaciones recibidas. #FelizLunes a tod@s l@s rayistas

¡Sois de Primera! ⚡️ pic.twitter.com/vBQFIeaukf — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) May 28, 2018

¡SOMOS DE PRIMERA! Dulces sueños a los blanquivioleta de corazón. Ya sabéis que a veces se hacen realidad 🤗💜#SiemprePucela #SiempreDePrimera #PucelaEsDePrimera pic.twitter.com/NWDWYinWT4 — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) June 16, 2018

A concludere l'elenco delle 20 squadre nella Liga 2018/2019 è il Valladolid, che ha vinto i playoff. Numancia KO 3-0 nell'andata in casa, poi l'1-1 del ritorno per certificare l'approdo in massima serie. Queste, dunque, le squadre che disputeranno il prossimo campionato: