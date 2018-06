Il ds giallorosso pensa all'argentino del PSG, desideroso di tornare in Italia dopo l'esperienza al Palermo. Il Ninja è a un passo dall'addio destinazione Inter.

2 ore fa di Massimiliano Rincione

La Roma punta Javier Pastore. I giallorossi, ormai pronti a salutare un Radja Nainggolan sempre più vicino all'Inter, potrebbero sostituire il belga di origini indonesiane con l'ex Palermo in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l'argentino sarebbe il nuovo obiettivo di Monchi per il centrocampo, che verrebbe così completato con l'aggiunta di un calciatore dotato di grande tecnica individuale e sapienza tattica. Il ventottenne, il cui contratto col PSG scadrà nel giugno 2019, era stato vicinissimo proprio ai nerazzurri nello scorso gennaio.

Pastore, che nelle ultime ore sembrava essere ad un passo dal West Ham, non pare essere molto convinto dall'ipotesi che condurrebbe a Londra: il desiderio di tornare in un campionato che l'ha visto imporsi come assoluto protagonista, d'altronde, è tanto. Ecco perché Monchi potrebbe chiudere un altro colpo in questo calciomercato sulla base di 20-25 milioni di euro.

L'ingaggio proposto al giocatore, invece, dovrebbe aggirarsi tra i 4 e i 5 milioni a stagione, con la Roma che potrebbe dunque superare sia la concorrenza degli Hammers che quella del Napoli, che pur essendosi interessato al Flaco non ha comunque approfondito i discorsi. I partenopei, infatti, valuterebbero altri innesti tra trequarti ed attacco solo in caso di uscita di uno tra Mertens e Callejon. Monchi, intanto, lavora sui due fronti per tentare di offrire a mister Eusebio di Francesco un degno sostituto del partente Nainggolan.

Calciomercato Roma: possibile conferma per Skorupski?

Non solo Nainggolan però tra i probabili addii di casa Roma sul calciomercato, con Alisson che pare ormai essere ad un passo dal Real Madrid. Al netto delle smentite del presidente dei Blancos Florentino Perez, infatti, il brasiliano si accaserà con tutta probabilità all'ombra del Bernabeu per una cifra vicina ai 70 milioni di euro.

Capitolini già al lavoro per trovare un sostituto, con la Gazzetta dello Sport che però rilancia su una possibile conferma di Skorupski nel ruolo di titolare. Un'ipotesi difficile, con il polacco ex Empoli che potrebbe trovar spazio anche in una tra Sampdoria e Fiorentina qualora il club romanista puntasse su un altro nome.