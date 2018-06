Calciomercato Lazio, il padre di Milinkovic: "Vai alla Juventus"

Nìkola Milinkovic-Savic parla del futuro del figlio e lo consiglia.

La Juventus ha un sogno di calciomercato che risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista classe 1995 viene valutato dal presidente della Lazio Claudio Lotito circa 120 milioni di euro, una cifra che rappresenta un ostacolo quasi insormontabile per i bianconeri che stanno però provando a inserire alcune contropartite nell'operazione come Rugani e Pjaca.

Il serbo, che ha un contratto con la Lazio fino al 2022, piace anche all'estero con Real Madrid e Manchester United in prima fila. Intanto del futuro di Milinkovic ha parlato il padre, Nikola, in un'intervista rilasciata a Tuttosport. Sono dichiarazioni che non lasciano spazio a interpretazioni:

La Juventus sarebbe la squadra ideale per mio figlio. Andrebbe in un top club che in Italia è dominante e raggiungerebbe la piena maturità, giocherebbe con giocatori del calibro di Dybala e Douglas Costa e potrebbe vincere Scudetto, Coppa Italia e Champions League. Vincendo in Europa, Sergej avrebbe anche la possibilità di conquistare il Pallone d'Oro, perché se giochi in una grande squadra puoi ambire a premi simili. Poi Torino è una bella citta, più vivibile rispetto a Roma

Sull'ipotesi del Real Madrid: