Oggi il protagonista dei titoli principali dei quotidiani sportivi è soltanto uno: Cristiano Ronaldo, che ieri ha segnato una tripletta in Portogallo-Spagna.

2 ore fa di Daniele Minuti

Oggi, come spesso è accaduto in questi anni, è uno di quei giorni in cui i quotidiani sportivi non possono fare a meno di parlare di Cristiano Ronaldo: ieri il portoghese è stato protagonista dell'ennesima prestazione straordinaria della sua stagione al debutto nei Mondiali.

Il giocatore del Real Madrid ha messo a segno una tripletta in Portogallo-Spagna, il vero grande big match del primo turno del torneo in Russia, aiutando la sua squadra a trovare il pareggio col risultato finale di 3-3.

È ovviamente Cristiano Ronaldo a prendersi i titoli dei giornali della nostra rassegna stampa grazie alla sua strepitosa partita, ma trovano spazio anche le notizie di calciomercato e la festa di Milano che vince il campionato di basket.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Cristiano Marziano"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport si divide fra le celebrazioni dell'Olimpia Milano, che ieri ha conquistato lo Scudetto battendo Trento in gara 6, e quella di Cristiano Ronaldo, autentico mattatore in Portogallo-Spagna.

Corriere dello Sport: "Dategli l'aumento!"

Anche sul Corriere dello Sport non si può non dedicare il titolo principale a Cristiano Ronaldo, subito salito in testa alla classifica cannonieri dei Mondiali. In taglio alto troviamo un'intervista esclusiva a De Laurentiis.

Tuttosport: "Lotito, ora chi vuoi?"

Su Tuttosport invece il tema principale è il calciomercato della Juventus. Secondo il quotidiano torinese, i bianconeri starebbero intavolando una trattativa con la Lazio per Milinkovic-Savic, tentando di inserire qualche contropartita tecnica.

L'Équipe: "Place á l'audace"

Iniziamo la rassegna stampa dei giornali sportivi esteri con la prima pagina dell'Équipe, dedicata alla partita di debutto della Francia nei Mondiali 2018 in programma alle ore 12:00 contro l'Australia.

As: "Nos faltó suerte y nos sobró Cristiano"

La prima pagina di As è ovviamente dedicata all'esordio della Nazionale spagnola nei Mondiali di Russia 2018: ieri sera la Roja ha affrontato il Portogallo in una partita terminata con uno spettacolare 3-3.

Sport: "¡Espectacular!"

Anche su Sport ci si concentra sul pareggio della Spagna nella partita di debutto ai Mondiali 2018. La Spagna era riuscita a recuperare lo svantaggio e ad andare sul 3-2, per poi essere acciuffata da Cristiano Ronaldo.

Mundo Deportivo: "Vibrante"

Altra prima pagina di un quotidiano sportivo spagnolo che è dedicata a Spagna-Portogallo di ieri sera: l'esordio della Roja è stata una delusione perché la squadra guidata da Hierro è stata bloccata dal Portogallo.

Marca: "Cristiano nos amarga el debut"

Chiudiamo il giro dei giornali spagnoli con la prima pagina di Marca: il quotidiano madrileno si concentra ovviamente sullo spettacolare 3-3 arrivato ieri sera nella partita fra Spagna e Portogallo.

A Bola: "Deixas-nos sem palavras"

La rassegna stampa termina con il portoghese la Bola, che celebra la Nazionale e soprattutto l'eccezionale prestazione di Cristiano Ronaldo che con la sua tripletta ha portato i suoi al pareggio contro la Spagna.