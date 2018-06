Anche nel GP di Catalogna le Ducati sono protagoniste: Jorge scatterà dalla prima casella, Andrea dalla terza, in mezzo c'è la Honda di Marquez. Bene anche Petrucci e Iannone.

Daniele Rocca

Eccolo Jorge Lorenzo 2.0. Gli serviva lasciare la Ducati (dal prossimo anno sarà il compagno di Marquez in Honda) per andare forte in MotoGP. Dopo la vittoria del Mugello, lo spagnolo si prende anche la pole position del GP di Catalogna. Un risultato che gli mancava dal 2016, da Valencia, quando era ancora in sella alla Yamaha.

Il pilota della Ducati partirà per la quarantesima volta in carriera davanti a tutti. È riuscito a fare meglio anche di Marc Marquez, il solito fenomeno: veloce e agile, ma non gli è bastato per strappare il miglior tempo. Terza casella per Andrea Dovizioso, che spera di replicare la vittoria dello scorso anno sul circuito di Barcellona.

Ad aprire la seconda fila c'è la prima Yamaha, quella di Maverick Vinales. La M1 numero 25 precede ben tre italiani, tutti in fila: quinto tempo per Andrea Iannone con la Suzuki, sesto per Danilo Petrucci con la Ducati Pramac. Solo settimo Valentino Rossi, che paga una piccola sbavatura nell'ultimo giro buono per la pole position della MotoGP.

MotoGP, Marquez e Nakagami in Q2

È una prima parte extra lusso per le prove ufficiali della MotoGP: tra i piloti alle prese con la Q1 c'è anche il nome di Marc Marquez. Il leader del mondiale, autore di una prestazione deludente durante le FP3, domina la sessione. Nessuno riesce a tenere il passo della Honda numero 93.

A mezzo secondo di distanza c'è Nakagami, a sorpresa con la Honda del team Asia. Il giapponese ha fatto meglio di Miller e Syarin, che hanno provato fino all'ultimo a contendere il secondo tempo al rivale. Saranno quindi Marquez e Nakagami a lottare per la pole nella seconda parte di prove.

Lorenzo in pole position nel GP della Catalogna

Scende in pista per primo Jorge Lorenzo, sa di avere la forza per prendersi la pole. Deve fare i conti con uno scatenato Marquez, il primo a scendere sotto al muro dell'1'39''. Molto bene anche Valentino Rossi, soffre invece Dovizioso in questa prima parte di Q2. I piloti riprendono la corsia dei box dopo il primo tentativo.

Al rientro in pista c'è molto traffico, ma è proprio Lorenzo ad avere la meglio grazie all'ottima performance della gomma morbida. Si prende la pole position del GP di Catalogna che alla Ducati mancava dal 2008: l'ultima a ottenerla fu Casey Stoner. Alle sue spalle Marquez e un ottimo Dovizioso. Solo settimo tempo per Valentino Rossi, che paga un errore nell'ultimo settore e dovrà partire dalla terza fila. In seconda ci sono Vinales, Iannone e Petrucci.