Da qualche ora sta spopolando su internet un video diffuso dal sito sportivo uruguayano Decano, in cui vengono mostrate le immagini di una classe che ha guardato le battute finali della partita. I bambini sono letteralmente esplosi nel momento del gol di Gimenez, e insieme al gruppo degli insegnanti sono usciti a festeggiare nel cortile con le bandiere del loro paese. A dimostrazione che i Mondiali sono davvero una festa per tutti.

Quello dei Mondiali è sempre un mese emozionante, non soltanto per gli appassionati di calcio di vecchia data ma anche per i bambini che vivono un periodo di festa immersi in quello che è lo sport più seguito e bello al mondo.

