Non importa più cosa è successo oggi o nei giorni precedenti con Lopetegui, noi vogliamo arrivare fino in finale per vincerla. Dobbiamo concentrarci solo sul campo.

Il riferimento del difensore del Barcellona è al contestato fallo che dopo pochissimi minuti ha portato l'arbitro Rocchi ad assegnare il tiro dagli 11 metri alla Nazionale portoghese, decisione non contestata neanche dal VAR. Piqué però non vuole più pensarci e spera che la Spagna possa rialzare la testa in vista del proseguo dei Mondiali.

Dopo qualche partita non esattamente spettacolare, i Mondiali di Russia 2018 sono saliti di tono con la sfida di debutto per Portogallo e Spagna di ieri sera, terminato con un 3-3 ricchissimo di emozioni.

